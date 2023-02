Catania, la sfortuna si accanisce su Sarno: ancora un serio infortunio

Il Catania perde Vincenzo Sarno per l'intera stagione per un grave infortunio. Questa la nota del club etneo: In seguito al trauma distorsivo subito in occasione della gara con il Paternò, Vincenzo Sarno è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. All’attaccante rossazzurro, che verrà sottoposto ad intervento chirurgico, i migliori auguri di pronta e completa guarigione.