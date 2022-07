Catania, La Sicilia solleva dubbi su Pelligra: “Ci sono equivoci da chiarire”

Il proprietario del Catania sarà in settimana in città e incontrerà i giornalisti. Sarà l'occasione per chiarire alcuni dubbi sulla sua società

Redazione ITASportPress

In settimana sarà a Catania Ross Pelligra, il nuovo proprietario del club etneo. e sarà l'occasione per spiegare meglio ai tifosi il suo progetto ambizioso da 40 milioni di euro somma messa sul piatto per riportare il sodalizio rossazzurro in Serie A in 5 anni. L'investitore australiano tanto osannato dalla piazza vuol portare avanti una rivoluzione “culturale” che passi dai risultati. L'avventura alle pendici dell'Etna per l’imprenditore australiano non è solo una mera questione contabile. È un fatto di cuore su cui ha impostato delle regole nuove a Catania insieme ai suoi più stretti collaboratori. A cominciare da quel segnale di un rinnovamento che viaggi su un’interessante onda verde con una grande attività di scouting che miri anche a una gestione virtuosa. La sfida per il futuro è questa. Adesso bisognerà attendere i risultati della prima proprietà straniera del Catania per capire il calcio che verrà.

I DUBBI - Dopo la costituzione della società SSD CATANIA con un capitale sociale di 10 mila euro, Pelligra vuole dare subito l'impulso per una nuova era con un team di alto profilo che dovrà portare al primo anno il Catania in Serie C. La Pelligra Group si sta muovendo in questa direzione e in questa settimana, dovrebbero essere annunciati tutti i componenti che comporranno il quadro sportivo. La macchina operativa del gruppo è già partita. Qualche equivoco da chiarire però c'è e oggi il quotidiano La Sicilia solleva dei dubbi sulla formazione del nuovo club e sulla consistenza economica della società "Elefante 1946 Pty LTD" con sede a Melbourne in Australia, società controllante del Catania SSD arl. "A proposito di questa società controllante - scrive il quotidiano - sarebbe opportuno per sgomberare il campo da eventuali equivoci, sapere qualcosa di più oltre che sul capitale sociale anche sull'organigramma e soci. Inoltre come mai ci sia voluta costruire una società ad hoc invece di fare riferimento a quella originaria dello stesso Pelligra?". Questi i dubbi sollevati dal quotidiano La Sicilia. Nella conferenza stampa Pelligra dovrà rispondere anche ad altre domande che le verranno poste dai giornalisti su questioni societarie da chiarire.