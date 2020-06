Catania, la Sigi ci prova ma Pippo Baudo rifiuta ruolo di presidente onorario

Il popolare presentatore siciliano Pippo Baudo è stato sempre un tifoso del Catania non nascondendo però le sue simpatie per la Juventus. Adesso si apprende che Pippo Baudo sarebbe potuto entrare nel mondo del calcio insediandosi nella stanza più importate di un sodalizio calcistico. La Sigi Spa che sta tentando di acquisire il club del patron Antonino Pulvirenti, dopo aver stretto i rapporti con l’ex bianconero Massimo Mauro, ha provato ad affidare la poltrona di presidente onorario al presentatore catanese – come rivela il quotidiano La Sicilia – incassando però il suo rifiuto in quanto ritiratosi a vita privata da tempo. Pippo Baudo pochi giorni fa ha compiuto 84 anni e ormai non ha più lo stesso interesse per il calcio.