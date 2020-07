Catania, la Sigi dopo il sopralluogo a TdG: “Un’emozione unica. Struttura con potenzialità enormi”

E’ durato circa un’ora il sopralluogo dei vertici della Sigi a Torre del Grifo. Un primo giro di ricognizione nel centro sportivo etneo in attesa di gestirla al meglio appena sarà acquistato il Calcio Catania. Al termine della visita Maurizio Pellegrino e l’avv. Giovanni Ferrau’ hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti sotto la pioggia: “La struttura è meravigliosa, un fiore all’occhiello: contiamo di farla tornare quella che era. Ha potenzialità enormi. La manutenzione? Pensavamo peggio. Bisogna solo rilanciarla. Molti soci non conoscevano la struttura e chiedevano di verificare di persona. Vedere qualcosa del genere ha generato maggiore entusiasmo. Ora siamo concentrati sul 23 luglio. Lunedì prossimo avremo un’assemblea dei soci per discutere gli ultimi dettagli e martedì presenteremo l’offerta per il Calcio Catania. Mi auguro ci si riveda il 23 per festeggiare insieme”. Queste le parole del legale nonchè, presidente del Cda di Sigi.

Maurizio Pellegrino, conosce bene la struttura di Torre del Grifo essendo stato ex allenatore del Calcio Catania. Ma il rappresentante della società che vuole acquisire il club non ha nascosto la sua ammirazione per il centro sportivo: “Era importante fare conoscere Torre del Grifo agli imprenditori che non l’avevano mai visto. Posso dirvi che sono rimasti colpiti. E’ una struttura meravigliosa. Idee sul rilancio? Le potenzialità sono enormi. Chi acquisirà la società potrà sviluppare un lavoro importante. Siamo ormai certi che la matricola è salva. Sono personalmente provato ed emozionato. Sono stati sette mesi intensi, durissimi anche a livello personale. Oggi sono contento – spiega Pellegrino – speriamo di poterlo essere ancora di più la prossima settimana. Altri soggetti interessati al club? Ben venga chiunque può fare il bene di questa società. Noi abbiamo fatto tutto il possibile secondo le nostre forze. Gestione sportiva? Chi se ne occuperà non avrà un lavoro facile. Mi piacerebbe tantissimo tornare a parlare di calcio”.