Catania, la Sigi frena sulla cessione delle quote a Tacopina

Il Catania resta saldamente nella mani della Sigi. Durante l’Assemblea dei soci di questa sera si è parlato delle offerte presentate da Joe Tacopina ma non tutti si sono mostrati favorevoli a passare la mano al tycoon americano. Soci compatti a respingere l’assalto dell’imprenditore che ha presentato tre offerte per tre diverse percentuali di acquisizione. «Sì, la mia priorità è quella di acquisire dalla SIGI tutte le quote del Calcio Catania. Ho presentato la mia offerta e adesso resto in attesa di una risposta che spero sarà positiva. Mi sono confrontato tante volte con Gaetano Nicolosi (il socio principale della SIGI, ndr) e spero che l’affare si farà» ha detto Tacopina. E proprio Nicolosi è sembrato, fra tutti, il socio più favorevole a spalancare le porte a Tacopina ammettendo però di voler continuare l’avventura dietro la scrivania di Torre del Grifo. Ma i tempi per definire la trattativa si allungano e addirittura pare che la fumata bianca sia lontanissima. Insomma la volontà di cedere il Calcio Catania e Torre del Grifo non c’è. Tacopina che ancor prima che la Sigi si aggiudicasse l’asta fallimentare, aveva manifestato il proprio interesse per il Catania attende ma non molla: «La programmazione è importante, ma i soldi servono. Serve investire, investire e investire. Per vincere il campionato di Serie C e per conquistare poi la promozione in A. È inutile negarlo» ha concluso Tacopina.