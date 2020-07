Catania, la Sigi ha presentato l’offerta

Non sarà certamente asta deserta quella per acquistare il Calcio Catania con l’apertura delle buste prevista per domani. Oggi la Sigi Spa ha reso noto -come si legge nel comunicato – che in data odierna e precisamente alle ore 11,27 è stata consegnata al Tribunale di Catania la domanda per partecipare all’asta competitiva per l’acquisizione del Calcio Catania. A consegnare la domanda i legali della Sigi: l’avvocato Giuseppe Augello e il presidente del Cda avvocato Giovanni Ferraù. Difficile sia giunta entro le 12 al Tribunale l’offerta di Joe Tacopina che è partito con forte ritardo rispetto la Sigi Spa.