Catania, la Sigi presenterà offerta per procedura competitiva ma cerca nuovi soci e capitali

Fumata bianca al termine dell’assemblea dei soci della Sigi, società che vuole acquisire il Calcio Catania. L’avvocato della società, Ferrau’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti che attendevano notizie sul futuro del sodalizio rappresentato da Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara e sul Catania. “Siamo contenti e soddisfatti perchè ci siamo riorganizzati. Abbiamo preso atto del recesso dei soci collegati con le persone sotto indagine e tre società si sono defilate per un complessivo 10%. C’è stato l’azzeramento del Cda per dare un segnale forte. Assemblea dei soci è stata lunga ma siamo abbastanza coesi. Sigi è pronta per partecipare all’asta e chiediamo ad altri imprenditori di partecipare. Noi non disdegneremo nessuna partecipazione e somma e se ci sono imprenditori più grossi ben vengano. Tre nuovi elementi nel Cda e domani faremo un comunicato con i loro nomi. L’interesse nostro è il 23 luglio e lavoreremo per chiudere al meglio con una partecipazione diffusa ma continueremo a cercare nuovi capitali. I socie rimasti incrementeranno la loro partecipazione. Sigi c’è e con soci di assoluto rispetto. Se il Tribunale dovesse sospendere il bando? Siamo pronti a tutto. Sigi ha assoluto rispetto di qualsiasi decisione”