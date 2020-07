Catania, la società non può pagare gli stipendi? Ci pensano gli ultrà della Nord

Il Catania ha avuto sempre un legame indissolubile con la sua gente. Un amore ritrovato da qualche mese dopo che il tecnico Cristiano Lucarelli ha avuto un confronto con i tifosi delle curve che hanno sempre dimostrato di non più gradire l’attuale proprietà e l’ex ad. Pietro Lo Monaco. E oggi la curva Nord lancia un’iniziativa da applausi impregnata di amore per la maglia. Gli ultrà rossazzurri dopo la gara di ieri dei calciatori del Catania che hanno lottato e vinto il match con la Virtus Francavilla in rimonta pur non avendo ancora ricevuto gli stipendi di gennaio e febbraio, si sono resi disponibili a raccogliere i fondi per contribuire al pagamento degli emolumenti. Questo il comunicato della curva Nord:

VOI METTETECI CUORE E CORAGGIO, I SOLDI LI TROVIAMO NOI!

Questi ragazzi hanno fatto qualcosa che resterà nel nostro ricordo. Hanno dato forma a quello che gridiamo da sempre sugli spalti: “Onorate la nostra maglia”.

La maggior parte di loro è giovanissima. Non prendono lo stipendio da mesi, chi dormiva a Torre del Grifo ha dovuto cercarsi un alloggio. Corrono il rischio di non potersi giocare il prossimo turno dei playoff perché non ci sono i soldi per mandarli in trasferta.



NON LO MERITANO. E NON PERMETTEREMO CHE ACCADA!