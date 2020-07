Catania, la vendita all’asta del club ci sarà: Tribunale apporta solo delle modifiche al bando

Il Calcio Catania resta in vendita nonostante pesa sulla Finaria una richiesta di fallimento anche se la holding ha fatto ricorso. Il Tribunale ha infatti confermato l’asta inserendo però alcune modifiche nel bando mantenendo inalterati scadenze e base d’asta.

Come si legge nella premessa, la sezione fallimentare, ha “ritenuto che nel caso a mano l’urgenza è da rinvenirsi nell’imminente pericolo di perdita del titolo sportivo, connessa alle imminenti scadenze degli adempimenti relativi alla partecipazione al campionato” e che “valutate le superiori ragioni di urgenza, si ritiene opportuno autorizzare la richiesta procedura competitiva”.

Luglio caldo con grande attesa per il 22 e 23 quando saranno aperte le buste. Il prezzo base d’asta per la procedura competitiva in oggetto è pari a €1.304.000,00 così suddivisi:

-€ 954.000,00 per n. 1.908.000 azioni di Calcio Catania S.p.A. pari al 95,4 % del capitale sociale; la cessione comprenderà il credito di Finaria verso Calcio Catania S.p.A. per anticipazioni effettuate con tre bonifici dell’8, 16 e 23 gennaio 2020, per complessivi euro 75.000,00 (settantacinquemila//00) non risultando altri crediti;

-€ 350.000,00 per tutti i beni di proprietà di FINARIA S.p.A., in uso al centro sportivo “Torre del Grifo” come individuati e descritti nella perizia di cui sopra e nell’inventario inserito nella virtual data room. Al prezzo base dovrà aggiungersi l’aumento minimo di €25.000,00.

