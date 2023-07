Catania, Ladinetti ha firmato un biennale

Il nuovo rinforzo per il centrocampo di Tabbiani è già in città

Il centrocampista Riccardo Ladinetti, da questa mattina a Catania con il suo agente, è un nuovo calciatore rossazzurro. Il regista 23enne scuola Cagliari, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, ha firmato il nuovo contratto legandosi al club etneo per due anni. Il nuovo calciatore rossazzurro durante l'ultima stagione ha giocato con il Pontedera, in Serie C. Si tratta di un profilo giovane e dell'ottima esperienza, che potrebbe fare molto comodo alla squadra di Luca Tabbiani che vuole mediani fisicamente potenti e tatticamente duttili. Ladinetti è il tipico regista di belle idee e pensiero svelto, sembra il giocatore ideale per un tecnico giochista come Tabbiani che di talento in quella zona del campo ne vuole tanto.