Catania, l’agente di Silvestri spiega a ISP il motivo dell’addio del capitano

Il calciatore si è legato al club gialloblu fino al 2024

E' sempre un grande dispiacere per i tifosi perdere un calciatore che è stato per anni anche il capitano della propria squadra del cuore. Il Catania ha salutato oggi il suo capitano Tommaso Silvestri che ha collezionato 105 presenze dal 2018 quando lasciò Trapani per trasferirsi alle pendici dell'Etna. La società rossazzurra però, in attesa di nuovi investitori, deve necessariamente provare a cedere i trentenni con contratti onerosi. Certamente Silvestri era un pilastro della difesa e sarà difficile rimpiazzarlo. Intanto Andrea Pretti, agente del calciatore, spiega a Itasportpress.it come è maturato il trasferimento al Modena. "Abbiamo trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con il Catania. Una operazione avviata qualche settimana fa. Catania rimaneva la priorità e Tommaso sperava che ci fossero prospettive più solide. Bisogna capire che Silvestri ha 30 anni e il trasferimento a Modena ben si combina con la voglia di avvicinarsi a casa e tra l'altro in un club importante e ambizioso come il Modena. Non capita spesso una occasione del genere. Il Catania è stato comprensivo e l'operazione è andata via fluida anche per lo stipendio di Silvestri che non era semplice per una realtà purtroppo ridimensionata per i motivi ben noti e confermati dai dirigenti etnei. Certo il Modena ha fatto la sua parte a livello economico e il passo è stato importante".