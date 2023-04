Catania-Lamezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Match importante per il Catania capolista e fresco di promozione in C. Alle 15 il fischio d'inizio della gara contro il Lamezia.

Redazione ITASportPress

Catania-Lamezia Terme si giocherà oggi, domenica 2 aprile 2023, alle ore 15 per il match valido per la ventinovesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.Sfida importante per i padroni di casa che vogliono festeggiare davanti al proprio pubblico la promozione in C già ottenuta.

Catania-Lamezia Terme, le ultime "Il Catania deve pensare partita per partita e bisogna dare il massimo per mantenere l'asticella alta. Ho detto ai calciatori che da qui in avanti abbiamo più da perdere che da guadagnare visto che l'obiettivo è stato raggiunto e nessuno deve mollare. Bisogna pensare a chiudere questo campionato e non pensare alla poule scudetto che è lontana. Il Lamezia ci vorrà mettere in difficoltà. Sul futuro dico che vorrei restare a Catania ma a fine campionato ne parleremo con la società". Queste alcune delle parole chiave di mister Ferraro per il suo Catania che vuole continuare il percorso fantastico in campionato. Per farlo, quindi, formazione migliore con qualche dubbio che riguarda solo l'utilizzo del 2004 da mettere in formazione con la scelta che potrebbe ricadere sul portiere con Groaz favorito. Per il resto solito 4-3-3 base.

Nel Lamezia, 4-2-3-1 possibile con Vasilj attaccante centrale pronto a dare problemi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Catania e Lamezia Terme andrà in scena oggi, domenica 2 aprile 2023 alle ore 15. Il match della capolista, già promossa in C, potrà essere seguito in tv e in streaming.

A trasmettere la partita dei rossazzurri e dei loro rivali sarà Telecolor in tv. Per chi non potesse vederla sul piccolo schermo, anche in streaming su www.telecolor.it.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CATANIA (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi, Palermo; Chiarella, Sarao, De Luca.

LAMEZIA TERME (4-2-3-1): Mataloni; Miliziano, Silvestri, Zulj, De Luca; Maimone, Emmanouil; Alma, Terranova, Morana; Vasilj.