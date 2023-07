Catania, Laneri fa partire la caccia al numero 9. Gli obiettivi

In tanti anni di storia rossazzurra, la maglia numero 9 ha rappresentato il finalizzatore, o semplicemente il bomber. È un numero che simboleggia destrezza, forza fisica, astuzia e soprattutto una grande fame di gol. L'ultimo della serie è Gianluca Litteri che non ha fatto i gol tanto attesi. Ma la 9 è stata anche sulle spalle di altri attaccanti più golliferi come Aldo Cantarutti nella stagione della promozione in Serie A, poi Loriano Cipriani, Graziano Pellè, Peppe Mascara, Giorgio Corona, Gonzalo Bergessio, Michele Paolucci, David Suazo e Gianvito Plasmati, Mirco Antenucci, Maks Barisic, Matteo Di Piazza e Demiro Pozzebon.

Sono tanti in questo momento i centravanti più contesi da club importanti di Serie C. Il Catania è a caccia di un bomber e di un esterno offensivo, ma il d.s. Antonello Laneri da domani stringerà i tempi per consegnare al mister Luca Tabbiani la punta per il suo tridente. Vediamo, allora, cosa si sta muovendo l'uomo di mercato rossazzurro. Potrebbe essere un obiettivo l'interista Dennis Curatolo di 19anni che ha respirato anche l'aria di Champions League. Poi c'è l'attaccante della Fiorentina, Gabriele Gori (24) lo scorso anno a Reggio Calabria dove ha segnato tre gol, uno al Cittadella, uno al Perugia e uno al Cosenza di cui uno di testa, di destro e di sinistro. Ma Laneri vuole un centravanti esperto e il nome in cima alla lista dei suoi desideri è Samuel Di Carmine svincolato. La punta 34enne lo scorso anno a Perugia ha segnato a Pisa, Modena, Cittadella e Benevento. Gol di destro, sinistro, tap-in e colpo di testa per Samuel che nella sua lunga carriera di reti ne ha realizzate tante. La sensazione è che il verdetto potrebbe arrivare tra martedì e giovedì, ricordando sempre che il mercato chiude a fine agosto.