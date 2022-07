Catania, Laneri: “Serie D difficile ma sappiamo di dover vincere a tutti i costi”

Il messaggio a Pelligra di Laneri: "Ringrazio la proprietà che ha visto in me la figura adatta a un percorso così ambizioso e affascinante. So di avere una grandissima responsabilità, specialmente quest’anno che ripartiamo da zero. Pelligra è una persona appassionata e umanamente molto valida. Grella un professionista competente che lavora 24 ore al giorno".

Sulla Serie D, il ds Laneri non nasconde le difficoltà: “E’ un torneo anomalo, ma attendiamo il consiglio direttivo del 28 luglio. Non ci faremo trovare impreparati e la mia responsabilità è di tenere in caldo profili che hanno voglia di sposare il progetto Catania. Il nostro organico prevederà sicuramente 12 under talentuosi. Punteremo su profili che hanno già totalizzato più presenze in Serie D. Per l'allenatore abbiamo già individuato 2-3 profili”.