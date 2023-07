Catania, arriva Zammarini. Conosciamo meglio il “jolly” che fa gol nella ripresa

Chi è Zammarini, il centrocampista nel mirino del Catania — Centrocampista classe 1996, Roberto Zammarini è uno degli indiziati principali a vestire la maglia del Catania nella stagione che sta per prendere il via. Con oltre 260 presenze tra i professionisti, Zammarini è uno dei profili ideali per un campionato estremamente insidioso come quello di Serie C. Una categoria che conosce molto bene l'ex Pordenone, affrontata con la maglia dei neroverdi, ma anche con il Pisa e il Mantova.

Cresciuto calcisticamente al Mantova, è con i biancorossi che Zammarini trova l'esordio in Serie C nella stagione 2014-15. Un campionato di buon livello in quella stagione che, dopo la conferma di rendimento nell'anno seguente, vale la chiamata del Pisa, in Serie B. Nella seconda serie, Zammarini non è l'uomo chiave del centrocampo della squadra toscana, ma riesce a ritagliarsi diverse presenze (10 in totale) sotto la guida di Gennaro Gattuso, all'epoca l'allenatore dei nerazzurri. Una stagione sfortunata per tutta la squadra quella del 2017, che si concluse con la retrocessione in Lega Pro. Iniziato il campionato con i nerazzurri, nel gennaio del 2018 Roberto Zammarini sposa per la prima volta la causa del Pordenone. Questo, sarà per lui il momento della svolta: in totale, saranno 158 le presenze con la maglia neroverde, indossata a più riprese complice il breve ritorno a Pisa.

Roberto Zammarini, il "jolly" di Pordenone — Tra i protagonisti della promozione in Serie B nel 2019, Zammarini si è distinto a Pordenone per una caratteristica tra le altre: la duttilità tattica. Negli anni di Di Carlo infatti, il "Jolly" ha ricoperto ben tre ruoli: trequartista (per 13 partite), mezzala (5 partite) e addirittura due gare da terzino di destra. Un vero e proprio pilastro del Pordenone, uno di quei calciatori insostituibili e sempre presenti in qualunque zona del campo. Non una grande dote offensiva per lui (22 gol in 226 presenze), ma certamente tanta intelligenza tattica, affidabilità fisica ed esperienza, elemento determinante per una neopromossa come il Catania.