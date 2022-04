Catania-Latina, colloquio in corso Tribunale-Lega Pro

Una decisione sofferta

Il Catania attende con ansia di sapere se andare avanti con l'attività sportiva oppure dover chiudere i battenti prima della fine del campionato e con un obiettivo playoff da inseguire. Il Tribunale etneo deciderà nei prossimi minuti visto che il giudice e i curatori stanno avendo un colloquio fitto con i vertici della Lega Pro i quali spingono per far chiudere la stagione ai rossazzurri. Tutto dipende dalle risorse economiche disponibili per le ultime quattro gare che restano da giocare. Questa mattina il Tribunale ha dichiarato decaduta la trattativa della cessione del ramo d'azienda del Calcio Catania col signor M. Seguiranno aggiornamenti in merito alla decisione che prenderà il Tribunale.