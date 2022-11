Catania, le 5 domande alla Serie D che ti riguardano

3-0 al Canicattì e il Catania riprende a volare. Decima vittoria in campionato per la formazione di mister Ferraro e del patron Pelligra. 31 punti all'attivo con zero sconfitte e un solo pareggio fin qui. Un +10 sulla seconda in classifica che mette in risalto la forza della squadra che sta dominando la Serie D. Eppure, ci sono dei quesiti importanti ancora da porsi e ai quali possiamo provare a dare una risposta...