Catania, le certezze del capo e il fattore che fa sognare i tifosi

Ecco come il Catania ha ripreso quota

COLLETTIVO - La mentalità è forse l’aspetto che ha caratterizzato questo primo mese di lavoro di mister Baldini subentrato a Raffaele dopo il ko di Torre del Greco. La squadra appare trasformata e gioca quasi a memoria andando sempre in rete. Sono 14 i gol del Catania in sei gare nonostante l’assenza del bomber Sarao. Ma Baldini ha ottenuto da tutti i suoi ragazzi una applicazione ferrea. Quella mancata in precedenti occasioni ma che adesso va mantenuta a Foggia, ultima tappa della stagione regolare, e poi nei playoff. Solo con questo atteggiamento esisterebbe la possibilità di poter centrare un clamoroso obiettivo. Con Baldini il Catania è una squadra da parte sinistra della classifica visto che applica alla perfezione i suoi concetti: meno fronzoli, gioco sulle fasce e quando occorre maggiore praticità. E contro la Casertana ha funzionato anche una soluzione tattica mai vista prima con Dall’Oglio falso centravanti visto che mancava Russotto. Mossa vincente per attirare i falchetti nella trappola.

UN CAPO - A dirigere la manovra in mezzo al campo anche ieri pomeriggio c’è stato l’ecuadoriano Luis Maldonado che è il regista di ruolo mancato (o meglio non utilizzato) in precedenza da Raffaele. Il centrocampo sta funzionando perché Luis ha saputo sposare immediatamente le richieste del suo allenatore. Baldini sapeva bene chi mandava in campo. Ma sta funzionando anche l’usato sicuro Mariano Izco. Nel complesso il rendimento di tutti i centrocampisti è stato eccellente così come quello dei calciatori degli altri due reparti. Baldini evidentemente si è studiato con grande attenzione le caratteristiche di ogni suo calciatore e il Catania è decollato. Tutti i suoi calciatori sono convinti dalle sue idee, e sono entrati nel suo esercito. Baldini è stato subito riconosciuto dal gruppo come l’uomo che avrebbe dovuto condurre i giocatori al successo. Il fattore Baldini si è materializzato in punti in più in classifica. Sarebbe stato lo stesso con Raffaele? A New York l’avvocato Joe Tacopina è sicuro di no. La differenza finora l’ha fatta l’allenatore che ha scelto lui. Fattore Baldini insomma per continuare a fare sognare i tifosi.