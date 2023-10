Catania, le info sui biglietti e orario di accesso per l’Avellino

"Domenica 29 ottobre, i botteghini in Piazza Spedini saranno attivi dalle ore 9.30 alle 12.00 per la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara Catania-Avellino, in programma domani alle ore 16.00, e per la consegna delle card “We Catania” - spiega la nota della società. Di seguito, tutto ciò che occorrerà per accedere allo stadio e l'attuale disponibiltà dei posti al "Massimino".