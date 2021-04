Catania, Le Mura: “Ds Catanzaro Foresti rispetti il club e Baldini”

Le parole di fuoco dell'ad etneo Le Mura nei confronti del dirigente calabrese

In merito alle dichiarazioni rilasciate ieri dal direttore generale dell'U.S. Catanzaro 1929, calciocatania.it riporta la replica dell'amministratore unico del nostro club: "Pretendiamo rispetto per Francesco Baldini e quindi per il Catania - osserva Nico Le Mura - e siamo sinceramente rammaricati perché il grossolano errore di valutazione dell'impulsivo direttore generale giallorosso Diego Foresti, che ha accusato il nostro allenatore, non è in linea con la signorile accoglienza del presidente Floriano Noto e con il grande fair play mostrato nel post-partita, in occasione di un breve dialogo, dal tecnico rossazzurro e dal direttore sportivo della società calabrese, Massimo Cerri.