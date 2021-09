Catania, Le Mura: “Estendere uso VAR anche in Serie C”

Le parole dell'amministratore unico dopo il pareggio col Catanzaro e le decisioni arbitrali

ERRORI - "Vorrei anzitutto rivolgere un plauso al nostro direttore dell’area sportiva e al nostro allenatore: nonostante la delusione, alla fine del match hanno commentato i gravi torti arbitrali con equilibrio, eleganza e fair play, sottolinenando che l’errore fa parte del gioco, per tutti. Pur condividendo questo principio, non posso fare a meno di notare che la prestazione dell’arbitro è stata palesemente inadeguata, perché non si è trattato di semplici errori ma di autentici disastri, evidenziati sia in occasione del rigore incredibilmente concesso al Catanzaro, sia in occasione della mancata espulsione di Carlini, che peraltro ringraziamo per le scuse sincere rivolte al nostro Freddi Greco", le parole di Le Mura che si leggono sul sito del Catania.