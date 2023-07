Catania, le parole dell’addio di Russotto: “Purtroppo è arrivato il momento…”

L'avventura di Andrea Russotto a Catania è finita. Il calciatore che ha indossato nel 2015 per la prima volta la maglia rossazzurra, per poi tornare dopo le esperienze con Sambenedettese e Cavese, ha salutato tutti i tifosi con un messaggio sui social. L'esclusione di Russotto non è per un discorso economico.

“Purtroppo è arrivato il momento più difficile…la fine.. La fine di un insieme di emozioni che mai potrò dimenticare.. La fine di un viaggio lunghissimo fatto di momenti che hanno segnato la mia vita e soprattutto il mio cuore…sei entrato nella mia vita così all’improvviso e ora pensare di dovermi dividere da te mi distrugge il cuore..ma lo sappiamo la vita è così e il calcio lo è ancora di più…voglio dirti grazie..grazie per ciò che sei stato e per ciò che per sempre sarai…grazie per avermi migliorato e per avermi reso un uomo felice..mi hai regalato talmente tante emozioni che anche descriverle diventa impossibile…sei stata la mia priorità, la mia felicita, il mio grande amore..e si sa ci sono certi amori che non potranno mai essere dimenticati…ti ho amato e continuerò a farlo osservandoti da lontano sperando di rivederti presto nei palcoscenici che più ti competono…non ti dimenticherò mai….e ti amerò per sempre“.