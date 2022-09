Catania, le partite in tv su Telecolor

Tutto in diretta, tutto in chiaro, tutto su Telecolor

Telecolor trasmetterà in diretta tv (lo streaming sul web è in fase di definizione) e in esclusiva tutte le gare del Catania nel campionato di Serie D che prenderà il via domenica con la prima partita con il Ragusa. Tre ore di live tra pre e post gara con interviste, analisi e naturalmente la telecronaca del match. Si comincia trenta minuti prima del calcio d’inizio con la presentazione dell’incontro e delle formazioni, si finisce quarantacinque minuti dopo con le voci dei protagonisti e i commenti sulla partita appena conclusa.