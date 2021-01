Catania, le ultime di mercato

Il Catania lavora freneticamente sul calciomercato. La dirigenza rossazzurra continua a cercare una punta, necessaria vista la quasi certa partenza di Emanuele Pecorino direzione Juventus. L’affare tra etnei e bianconeri è ad un passo dalla chiusura definitiva. Inoltre, anche Biondi sarebbe ormai stato ceduto al Pordenone. Cessioni che porteranno fondi alle casse del club da dover subito reinvestire per compensare le partenze.

Catania: gli affari di calciomercato

Detto delle ormai quasi certe partenze di Pecorino e Biondi, il Catania dovrà immediatamente pensare a due sostituti. In pole position resta Di Piazza, ma anche Tounkara. Sono loro i due nomi principali accostati agli etnei. In modo particolare il primo potrebbe arrivare nelle prossime ore e, addirittura, giocare già domenica nella sfida contro il Monopoli. Sul giocatore anche altre squadre come Renate, Avellino e Juve Stabia, ma i rossazzurri sono nettamente in vantaggio.

Tra gli altri nomi seguiti dal Catania anche quelli, seppur più defilati, di Bianchimano, Beretta e Ceravolo, chiesto in queste ore alla Cremonese. In uscita, da sottolineare la possibile partenza di Noce. Il difensore piace al Potenza. Al suo posto potrebbe arrivare uno tra Bonini e Rossi.

Mister Raffaele spera di avere presto una rosa chiara anche in vista dei prossimi impegni molto ravvicinati. Dopo il Monopoli domenica, infatti, il Catania se la vedrà mercoledì contro la Juve Stabia per poi tuffarsi in un mese di febbraio davvero infuocato con ben 4 gare in undici giorni.