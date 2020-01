Catania, le ultime di mercato. Ecco perchè Lo Monaco è rimasto Dg

Il Catania attende un passo avanti dai nuovi investitori, ma intanto vanno avanti le operazioni di mercato per colmare i debiti maturati. Una mossa importante chiusa stasera dal Dg Pietro Lo Monaco è la cessione di Matteo Di Piazza al Catanzaro, operazione perfezionata poche ore fa che forse domani sarà ufficializzata dalle due società. L’attaccante dunque passa al club giallorosso che però non darà nessuna contropartita tecnica al Catania. L’addio di Di Piazza abbassa di parecchio il monte stipendi del club etneo che può respirare. In partenza c’è anche Jacopo Dall’Oglio che ha già trovato un accordo con il Livorno. Dal club granata invece potrebbe sbarcare a Catania l’attaccante Murilo sabato scorso in gol per ben due volte nel match dei toscani contro l’Entella. Per il resto non ci sono altre novità di mercato che saranno effettuate in questa settimana dal Dg Lo Monaco.

LO MONACO DG – A proposito del dirigente di Torre Annunziata va chiarito un passaggio importante dopo le dichiarazioni del presidente Davide Franco. Lo Monaco infatti ha mantenuto l’incarico di direttore generale del Catania per non perdere la carica di consigliere di lega e federale. Il regolamento in tal senso è chiaro: in caso di decadenza dall’incarico all’interno di una società affiliata alla Figc i dirigenti non possono ricoprire cariche federali. Da Torre del Grifo confermano però che Lo Monaco ha rinunciato dal mese di dicembre 2019 fino alla fine della stagione calcistica allo stipendio.