Catania, le ultime sul mercato rossazzurro e come giocherebbe oggi

Sarà un Catania molto esperto e pronto quello che vedremo in Serie C. I giocatori di mister Luca Tabbiani hanno tutti una grande esperienza alle spalle e questo non è un aspetto secondario perchè giocare al Cibali è ben diverso di farlo in altre piazze. Questo pomeriggio sarà ufficializzato il nuovo attaccante che con i suoi 34 anni dovrà portare peso ed esperienza alla squadra di Tabbiani. La firma di Samuel Di Carmine è prevista nella tarda mattinata dunque è probabile che l'annuncio arriverà verso le 19.

Il Catania ha chiuso anche per il difensore centrale che sarà Alessandro Quaini che lascia il Fiorenzuola per una cifra vicina ai 50 mila euro e vestirà il rossazzurro per due anni. Il reparto difensivo adesso è completo visto che a destra è stato stabilito che l'alternativa di Rapisarda sarà Castellini, a sinistra con Mazzotta ci sarà Maffei. In mezzo i centrali sono quattro: Somma, Lorenzini, Curado e Quaini. A centrocampo difficilmente sarà preso un altro calciatore dello stesso livello di quelli attualmente in organico. Se capiterà il diesse Laneri si farà trovare pronto ma al momento la dirigenza fa capire che non vi è necessità di intervenire. Per l'attacco ruoli coperti con Chiricò e Chiarella a destra, Bocic e Marsura a sinistra e in avanti Sarao e Di Carmine. Giovinco andrà via e forse anche De Luca. Il Catania 2023/24 è fatto e oggi giocherebbe così: Catania (4-3-3) Livieri; Rapisarda, Quaini, Curado, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Marsura.