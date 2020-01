Catania, le ultimissime di mercato e una buona notizia: Welbeck torna in campo

Ultime ore di calciomercato per il Dg del Catania Pietro Lo Monaco che deve integrare la rosa prima del 31 gennaio, ultimo giorno per poter tesserare nuovi elementi. Per quanto riguarda il lavoro in acquisizione le strategie sono cambiate.

Secondo quanto appreso da Itasportpress queste sono le ultime novità.

BANGU – Operazione saltata definitivamente nonostante le parti erano vicinissime all’annuncio. Il calciatore è tornato a Gubbio dopo qualche giorno trascorso alle pendici del vulcano per trattare con la dirigenza etnea.

SIGNORINI – Il difensore del Catanzaro ha comunicato al club etneo che non intende venire a Catania. La dirigenza etnea ha chiuso la trattativa.

PECORINO – Il Catania ha avviato un colloquio con il Milan per farlo tornare in maglia rossazzurra. Ci sono tante probabilità che il giovane attaccante torni a Torre del Grifo. Lo Monaco sarà a Milano in questi giorni per chiudere l’operazione.

SARANITI – Si attende il sì dal Vicenza che prima deve trovare un altro attaccante. Il calciatore ha fatto sapere di venire di corsa a Catania. Il Lecce, proprietario del cartellino, è d’accordo al trasferimento dell’attaccante e non porrà veti all’operazione.

WELBECK – Oggi il Catania ha avuto il responso medico su Nana Addo Welbeck-Maseko. Il centrocampista, cittadino italiano, che ha sottoscritto un contratto biennale fino al 30 giugno 2021, potrà tornare in campo. Lucarelli potrà dunque contare sul calciatore ex Brescia.

ALTRE DI MERCATO

DIFESA – Il Catania molto probabilmente non aggiungerà altri elementi e Lucarelli potrà contare sui difensori centrali: Esposito, Mbende, Silvestri, Saporetti.

CENTROCAMPO – Come per la difesa, pare che il mercato in entrata sia chiuso. Il centrocampo del Catania adesso ha i seguenti calciatori che possono ricoprire due ruoli: Biagianti, Vicente, Rizzo, Salandria, Welbeck e forse Dall’Oglio che il Livorno non intende tesserare e il centrocampista potrebbe far ritorno a Torre del Grifo. Il club etneo minaccia denunce.

ATTACCANTE – Il Catania prenderà un centravanti prima del 31 gennaio. Altre di mercato: il difensore Aloi (Trapani) non viene, il difensore Ferigra (Torino) non scende di categoria, per l’attaccante Mazzeo (Livorno) c’è trattativa aperta ma dipende dal club toscano.