Catania, Legrottaglie a ISP: “Bisogna resettare e ripartire da zero. Sui tifosi…”

L'ex difensore etneo ai microfoni di Itasportpress si auspica una svolta societaria

“Purtroppo, in situazioni come quella del Catania attuale, è difficile fare programmi. Io mi auguro che possa arrivare un acquirente che abbia a cuore in primis la piazza e i tifosi: pochi sostenitori sono così passionali come quelli del Catania. Se penso a questo club non mi viene di sicuro in mente la Serie C: chiunque arriverà deve avere come obiettivo riportare il Catania in Serie A. Tamponare con cerotti qua e là non serve a niente: bisogna resettare e ripartire da zero, con programmazione e ambizione”.