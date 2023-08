Catania, l’esterno offensivo Marsura è rossazzurro

Il Catania ha chiuso la trattativa questo pomeriggio per il calciatore Davide Marsura classe 1994 ex Ascoli esterno d'attacco. Una operazione nata qualche giorno fa che si è concretizzata in poco tempo. Per Luca Tabbiani un tassello importante per il reparto offensivo visto che adesso può disporre di questo 29enne che come ha spiegato ai microfoni di Itasportpress.it il tecnico Breda è un ottimo attaccante esterno. La scorsa stagione con la maglia del "Picchio" l'attaccante ha segnato tre reti in 13 partite. Adesso la nuova avventura a Catania per il calciatore veneto con un fratello che gioca in Promozione.