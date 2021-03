Catania, l’ex Bergessio protagonista: doppietta e… pantaloni scesi in barriera per distrarre il portiere

A Catania lo ricordano sicuramente molto bene. Gonzalo Bergessio non ha smesso certo di giocare e soprattutto di fare gol. L’attaccante, ora al Nacional Montevideo, si è preso la scena nelle scorse ore portando alla vittoria la sua squadra. Doppietta e anche un’astuzia nei confronti del portiere rivale…

Bergessio, due gol e… pantaloni scesi

Nell’ultima giornata del Torneo uruguaiano di Clausura, l’attaccante Bergessio è stato protagonista assoluto col Nacional Montevideo nella gara vinta contro il Deportivo Maldonado. 2-1 per il club dell’ex Catania che si è messo in mostra con due reti e con un gesto decisamente particolare.

Il 36enne ha provato una”tecnica innovativa” per distrarre il portiere rivale in occasione di una punizione. Bergessio si è abbassato in parte i pantaloncini e ha fatto fare lo stesso al compagno di squadra. Risultato? L’estremo difensore si è fatto una grande risata ma non è rimasto poi sorpreso dal successivo svolgimento del calcio di punizione. Una tecnica che probabilmente farà scuola per il futuro…