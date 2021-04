Catania, l’ex Corona: “Bene Baldini ma Raffaele accumulato 45 punti sul campo”

L'ex attaccante ha detto la sua sul match del Ceravolo

Domani a Catanzaro il Catania cercherà di fare il colpo che potrebbe valere il quarto posto al termine della regular season. Giorgio Corona ha vestito le maglie delle due squadre e prova a fare il suo pronostico ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Sarà una sorta di spareggio, in un campionato molto equilibrato, Ternana a parte. Il Catanzaro ha superato ostacoli che sembravano impossibili, ha battuto il Bisceglie nonostante le tante assenze per Covid ed è stata una prova di forza da non porre in secondo piano. Il Catania sta facendo faville con Baldini, ma anche prima, sotto la gestione Raffaele, aveva accumulato 45 punti sul campo. Pronostici? Non ne faccio, sarà una sfida assolutamente indecifrabile".