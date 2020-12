Catania, l’ex ds Bonanno: “L’Inter ci offrì due calciatori per prendere il Papu Gomez”

Arrivato con Montella in panchina, il Papu Gomez a Catania è stato uno dei trascinatori dell’undici etneo per tre anni prima di andare in Ucraina. A Radio Sportiva l’ex direttore sportivo del Catania Giuseppe Bonanno ha parlato della vicenda Papu Gomez, giocatore che conosce molto bene avendolo avuto in rossazzurro. “Penso che l’Atalanta sia una delle migliori società d’Italia a livello organizzativo e culturale: non si dovrebbe mai arrivare allo scontro fra allenatore e calciatore ma spesso ci si arriva perchè magari manca un filtro o chi sposti l’attenzione in quel momento per poi ricucire. Tornare indietro è un po’ complicato, non conosco i fatti ma conosco molto bene il Papu e dico che fra tutti i calciatori che ho avuto, di persone per bene come lui me ne ricordo pochissime.

Adesso stiamo vedendo il collettivo dell’Atalanta, ma per arrivare a questi livelli il punto cardine è stato Gomez: adesso ci sono altri che possono fare quello che ha fatto lui ma lui è stato uno he ha esaltato il sistema Atalanta e lo ha portato a questi livelli. Gasperini ha fatto un lavoro eccezionale ma questa è una macchia bruttina da risistemare. Non so se andrà via dall’Atalanta ma l’anno in cui andò al Metalist avevamo parlato con l’Inter e con Marco Branca e avevamo quasi trovato un buon accordo, prendendo il 50% di Biraghi e di Duncan e anche un bel po’ di soldi: poi ci fu un passo indietro da parte loro, non sappiamo se la carriera avrebbe potuto prendere un’altra piega o se all’Atalanta ha mostrato il massimo delle sue potenzialità”.

Getty Images