Catania, l’ex Marchese: “Proverà a vincere campionato fin da subito”

L'ex capitano del Catania , Giovanni Marchese , adesso allenatore dell' Acireale ha parlato ai microfoni di TuttoC.com della sua nuova avventura ma anche in generale del campionato senza dimenticare anche alcuni passaggi sulla sua ex squadra rossazzurra che ha iniziato una nuova era con l'imprenditore italo-australiano Ross Pelligra.

A livello personale relativamente alla sua avventura all'Acireale, Marchese ha detto: "L'inizio è stato bellissimo, essere in una piazza importante del Sud come Acireale è qualcosa di meraviglioso. L'obiettivo? Il mio primo obiettivo è quello di sperare di far divertire la gente che verrà a vederci giocare. Poi per il resto cercheremo di fare bene".