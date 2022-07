Catania, l’ex Marino: “Con Pelligra ciclo forte per vincere. In D serve…”

Intervista a La Sicilia per l'ex Catania Pasquale Marino nel giorno del suo 60esimo compleanno. L'ex mister e anche ex calciatore ha parlato di diverse tematiche legate alla sua vita privata e professionale e non ha fatto mancare un parere personale sulla nuova era Pelligra iniziata nel club etneo.

Sui 60 anni: "Li ho vissuti bene, da privilegiato perché quello di allenatore è un mestiere impegnativo, stressante ma anche divertente e gratificante. [...] Nella vita privata rifarei tutto, da tecnico sono contento di quello che ho costruito. Avrei potuto fare meglio. Ci sono state scelte sbagliate dovute alla voglia di allenare. Per esempio non avrei dovuto andare via da Udine. Avevo altri due anni di contratto. Scelta mia, non la rifarei".

Spazio poi al Catania alla quale Pasquale Marino è molto legato: "Pelligra ha portato entusiasmo e speranze? Ci sono i presupposti per costruire un ciclo forte economicamente, servono idee per vincere. Leggo che il patron vuole fare investimenti mirati". E ancora: "Conosco bene questa realtà? In D ho vinto da calciatore a Catania e da allenatore col Paternò. So quanto sia complicato lottare nel girone meridionale. Servono calciatori anche di categoria superiore per dare continuità in caso di promozione e non cambiare tutti e venti gli atleti. Pelligra non ha bisogno dei miei consigli. Osserverò da tifoso il Catania".