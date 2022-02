Catania, l’ex Mutti a ISP: “Chi vorrà acquistare il club lo faccia con il cuore”

L'ex calciatore del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Come commenta la stagione in Lega Pro degli etnei?

“Sono legato al Catania: basta giocarci anche solo una stagione e diventi catanese a vita. Non smetti più di farci il tifo. L’affetto di quei tifosi è unico. Io spero arrivino ai play-off, ma la vera partita è fuori dal campo: e se la squadra, sul campo, li ottiene e poi succedono pasticci in società?

Cosa pensa per l'asta di giorno 11 febbraio?

Io spero che, in primis, si abbia a cuore la sorte dei calciatori e dei tifosi”.

La stupisce vedere Catania, Messina e Palermo in Serie B?

“Sì, la Sicilia calcistica non è questa. Prima o poi qualcosa dovrà cambiare. Mi auguro che vengano creati i presupposti affinché nel mondo del calcio vengano fatti entrare soltanto imprenditori seri. Non ci può essere spazio per gli improvvisatori”.