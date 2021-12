Catania, l’ex Mutti: “Che dispiacere una piazza così fallita. La colpa è…”

Il dispiacere dell'ex calciatore del Catania

A Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto mister Bortolo Mutti. Ecco le sue parole sul Catania sua ex squadra: "Purtroppo dispiace, perché sono stato lì anche come giocatore. E' una piazza incredibile, non farebbe fatica a fare la Serie A. Sono gestioni malate queste. Abbiamo degli organi di controllo che dovrebbero prevenire e non lo fanno. All'estero certe cose non succedono, solo qui in Italia. La colpa va a chi ha gestito il Catania, però la grande colpa è anche di chi deve controllare".