Catania, l’ex Pantanelli: “Collaboro col club ma senza prendere un euro”

L'ex portiere del Catanua ha giocato per tanti anni in maglia rossazzurra

L'ex portiere del Catania Armando Pantanelli intervenuto a Unica Sport ha parlato del suo ruolo di collaboratore del preparatore dei portieri. "Sappiamo le difficoltà della società proprietaria del Calcio Catania ma bisogna stare uniti per il bene del club. Sto lavorando gratis ma non mi pesa e lo faccio con grande entusiasmo. Affianco il preparatore del mister Francesco Baldini e anche se non sono un tesserato, non vengo pagato, ma sono felice e contento di dare una mano al Catania". Parlando dei portieri attuali del Catania, Pantanelli ha detto: "Sala e Stancampiano sono due portieri validi dello stesso livello ma con caratteristiche diverse".