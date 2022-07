Catania, l’ex Polito: “Piazza da giocatori forti. Grella farà squadra valida”

Il Catania è finalmente ripartito grazie al nuovo proprietario Ross Pelligra. Il club etneo riprenderà la sua corsa dalla Serie D e per farlo avrà bisogno di certezze che sembrano esserci con il gruppo e gli uomini di fiducia dell'imprenditore italo-australiano. Ne è convinto anche un grande ex come Ciro Polito, oggi ds del Bari, che a La Sicilia ha parlato della formazione rossazzurra e delle ambizioni per il futuro.