Catania-Licata, le probabili formazioni e dove vederla

Catania-Licata, le ultime

Tutto è pronto per la sfida odierna della 20^ giornata di Serie D. Il Cataniadi mister Ferraro non farà sconti come annunciato dallo stesso tecnico alla vigilia: "Il Licata sta giocando bene, noi abbiamo il massimo rispetto per l’avversario ma siamo il Catania". Per ottenere un risultato positivo e, possibilmente, i tre punti, gli etnei si affideranno a Chiarella, Sarao e Russotto in avanti. Attenzione però al Licata che con i suoi 32 punti in classifica non è certo squadra da sottovalutare.