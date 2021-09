Catania, l’imprenditore ligure interessato al club ha sua strategia

Continua il capitolo sulla cessione del Catania Calcio

Non c'è ancora una manifestazione d'interesse per il Catania, ma come anticipato da Itasportpress.it, un imprenditore ligure, che chiede per il momento di non essere citato, vuole il club etneo e la sua volontà è ben delineata. Le sue intenzioni sono di rilevare il 100% del sodalizio di via Magenta e non di entrare con una percentuale più bassa, come lo stesso ha precisato alla nostra redazione. E' una operazione che di sponda è legata anche al passaggio del Genoa al fondo americano 777 Partners, che potrebbe avere una prima accelerata il 15 settembre. Secondo gli accordi tra le parti, gli acquirenti del club rossoblu dovranno versare il primo robusto acconto monetario. Una prima tranche che dovrebbe poi portare alla liquidazione dei 150 milioni, debiti compresi, chiesti da Enrico Preziosi per la consegna del Grifone.