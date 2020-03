Catania, l’iniziativa di Biagianti per l’emergenza coronavirus: “Ed è… Marcobaleno”

Anche il Catania dice la sua e si muove in soccorso della sanità. L’iniziativa promossa da Marco Biagianti è speciale. Il capitano rossazzurro ha deciso di mettere all’asta numerose maglie scambiate nella sua carriera con colleghi e amici. Non solo le sue, ma anche di quelle che gli sono state donate.

Direttamente dal profilo Facebook della società ecco l’annuncio del calciatore: “Ho deciso di donare alcune maglie che ho scambiato con giocatori ed amici miei negli anni di serie A.

Non c’è momento migliore per fare piccoli gesti che possono far bene a qualcuno. Vista l’emergenza Covid19, il ricavato delle maglie lo donerò ad alcuni ospedali di Catania. Se qualche mio compagno o ex compagno abbia voglia di partecipare mettendo qualche maglietta in palio, mi contatti. Da ieri sono partite le aste su Ebay. Troverete tra le mie Instagram-Stories foto e link che vi porteranno direttamente all’asta”.

Il ricavato dell’iniziativa ‘Marcobaleno’, come precisato da Biagianti e dal Catania, sarà destinato ad alcuni ospedali del catanese.