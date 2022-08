Catania, Litteri: “Fialmente ho coronato il sogno di una vita, giocare qui”

Il Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Litteri, nato a Catania il 6 giugno 1988. In carriera, l'esperto attaccante ha firmato 77 gol e 27 assist nelle competizioni professionistiche ufficiali, laureandosi campione in Repubblica Ceca con lo Slavia Praga e conquistando tre promozioni dalla C alla B: con la Ternana nel 2012, con il Cittadella nel 2016 stabilendo a quota 16 il primato personale in termini di realizzazioni nell'arco della singola stagione, con il Venezia nel 2018. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Litteri ha indossato anche le maglie del Vicenza, della Salernitana, della Virtus Entella, del Latina, del Cosenza, del Padova e, nelle ultime due annate, della Triestina. Ben 200, con 40 reti all'attivo, le presenze in Serie B del neo-rossazzurro. Il calciatore ha poi detto ai canali ufficiali: "Finalmente ho coronato il sogno di una vita, giocare col Catania".