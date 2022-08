Catania, Litteri ha detto sì e Ferraro ha i Fantastici 4

Il Catania ha finalmente trovato l'intesa economica con l'attaccante Gianluca Litteri che dopo aver ottenuto un accordo verbale con il ds Antonello Laneri ha anche ricevuto l'ok dal vicepresidente Vincenzo Grella per la parta economica del nuovo contratto annuale. Per l'ex della Triestina, è arrivata la fumata bianca dopo un lungo tira e molla e nelle prossime ore sarà ufficializzato dalla società etnea. Finisce nel migliore dei modi questa operazione di mercato per il Catania che potrà abbracciare un bomber catanese che si unisce a Sarao, De Luca e Giovinco. Esulta Ferraro che completa un grande reparto con i suoi Fantastici 4. Per Laneri un uomo in meno da tesserare e adesso spazio a diversi under.