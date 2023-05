Catania, Litteri: “Manca intesa con i compagni di reparto ma giocando di più…”

In campo per tutta la ripresa a Trapani, l'attaccante del Catania Gianluca Litteri commenta la prestazione odierna dei rossazzurri: “Volevamo finire il campionato con un risultato positivo ma non ci siamo riusciti, nel primo tempo siamo partiti male, anche se abbiamo concesso poco. Nella ripresa abbiamo creato tanto, sprecando. Sul piano personale, ho bisogno di mettere minuti nelle gambe. Con i compagni di reparto non c’è quell’intesa che ci potrebbe essere se avessimo giocato insieme di più ma giocando si acquisiscono affiatamento e fiducia. Il dato importante è che sto bene, devo migliorare la mia condizione fisica e devo convincere il mister in settimana. Siamo il Catania e non possiamo permetterci di pareggiare, figurarsi di perdere. Da martedì ricominciamo, la sconfitta è un interruttore che deve darci l’energia giusta per la Poule scudetto”.