Catania, Litteri operato al piede

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro non avrà per un po' di tempo a disposizione l'attaccante Gianluca Litteri che oggi si è operato. Questa la nota del club etneo: Catania SSD rende noto che Gianluca Litteri è stato sottoposto ieri all’operazione al piede sinistro prevista per la rimozione di una cisti. L’intervento chirurgico, effettuato all’ospedale “Umberto I” di Enna dal professor Arcangelo Russo con l’apprezzata collaborazione del dottor Carmelo Catena, è perfettamente riuscito. All’attaccante rossazzurro, i migliori auguri di pronta ripresa dell’attività. Non sono stati comunicati i tempi di recupero.