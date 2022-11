Catania, Litteri un affare di cuore…pagato a caro prezzo

La maglia rossazzurra a tutti i costi. Questo lo slogan che ha accompagnato la lunga trattativa per l’attaccante Litteri a Catania . Gianluca ha voluto fortemente il Catania, non ha mai avuto dubbi su dove andare per potersi rilanciare dopo due anni avari di soddisfazioni a Trieste. La prospettiva di giocare al Massimino era troppo allettante per rimanere ancora ad aspettare qualche offerta da piccole realtà professionistiche. E allora è stato lui stesso l’architetto della grande operazione, da farsi “a tutti i costi”: Litteri ha trovato l’accordo con Vincenzo Grella dopo le difficoltà con il ds Laneri per un buon ingaggio che gli garantiva il Catania e quella maglia rossazzurra che non aveva mai indossato. "Finalmente ho coronato il sogno di una vita, giocare col Catania” disse Litteri nel video dopo che fu ufficializzato.

Scenari Ma la casacca rossazzurra dopo dieci partite di campionato, Litteri l’ha indossata appena una volta e neanche per 90’ minuti. L’ex della Triestina ha giocato il quarto d’ora finale a Ragusa, ma poi ha dovuto dare forfait nelle partite successive. Il 5 ottobre scorso si è sottoposto all’operazione al piede sinistro prevista per la rimozione di una cisti. Di Litteri si diceva che non giocasse molto per svariati problemi fisici, ma ciò che non era stato messo in preventivo né da lui né dal Catania, era la totale assenza dai campi di Serie D per così lungo tempo. Purtroppo il guaio di ottobre ha costretto il mister Ferraro a fare a meno del suo attaccante più titolato e per lungo tempo visto che ancora non è chiaro quando sarà a sua disposizione. Un anno con poco minutaggio lo renderebbe ancora più fragile e alla società potrebbe anche pesare l’ingaggio. Già, perché analizzando lo stipendio accordato a Litteri confrontato con l’apporto garantito dalla punta fin qui, il bilancio è in rosso. Sicuramente al top, Litteri fa la differenza, ma oggi per il club rossazzurro è stato un affare di cuore... pagato a caro prezzo.