Catania, Lo Monaco a ISP: “A Biagianti notificato provvedimento disciplinare. Al club si porta rispetto”

Giovanni Marchese, Saro Bucolo e Marco Biagianti non giocheranno più con il Catania in questa stagione. La società etnea ha deciso per la linea dura ed ha escluso dalla lista dei convocati per il match con la Viterbese i primi due. Oggi il mister Andrea Camplone ha chiarito la motivazione al termine della gara: “Provvedimento di natura disciplinare”. Anche il capitano Marco Biagianti dunque risulta sospeso per motivi disciplinari come sottolinea ai microfoni di Itasportpress.it l’ad etneo Pietro Lo Monaco. “Si anche per il centrocampista etneo è scattata la sanzione disciplinare come per Marchese e Bucolo. Domani faremo un comunicato per chiarire la situazione. Alla società bisogna portare rispetto e non vale nulla se si è una ‘bandiera’ del club. Per me l’unica bandiera è quella rossazzurra e non chi ha giocato qui”.