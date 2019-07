Catania, Lo Monaco a ISP: “Mihajlovic è un combattente e vincerà questa sua battaglia”

Già prima della conferenza stampa di questo pomeriggio di Sinisa Mihajlovic, il mondo del calcio (e non solo) ha iniziato a stringersi intorno al tecnico del Bologna che ha chiesto l’aiuto di tutti per trovare la forza di curare nel migliore dei modi la leucemia che l’ha colpito. Chi lo conosce bene, è l’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco che lo ha portato sulla panchina etnea a gennaio nella stagione 2009/10 in Serie A, ingaggiato al posto dell’esonerato Atzori. “Con Sinisa in panchina risalimmo in classifica chiudendo il campionato al 13.mo posto -sottolinea Lo Monaco-. Lui è un combattente con un carattere molto forte e sono sicuro che vincerà la sua battaglia. Non nascondo che quando ho saputo la notizia della sua malattia già questa mattina, sono rimasto di sasso. L’uomo è talmente forte che vincerà questa battaglia. Gli sono vicino e provo grande affetto per lui ma il dispiacere enorme che ho, si mitiga solo perchè conoscendo Sinisa so che lotterà come un leone e presto tornerà in panchina”.