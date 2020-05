Catania, Lo Monaco abbassa la saracinesca rossazzurra: “Non torno più, ho dato il massimo in termini di salute e soldi”

Torna a parlare l’ex ad. del Catania Pietro Lo Monaco che ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com. Il consigliere federale ha toccato temi scottanti a cominciare della scelta di tornare a giocare o fermare i campionati. “La Serie A è in grado di rispettare il protocollo per la ripresa. Anche se a porte chiuse, può terminare il campionato. Ciò eviterebbe tantissimi problemi legati ai diritti televisivi ed eventuali ricorsi”. Per quanto riguarda la Serie B Lo Monaco ha posto ostacoli al ritorno in campo delle squadre: “Credo che sia difficile da rispettare i protocolli. Poi si è fermi da quasi tre mesi, non ci sono entrate di nessun tipo. Ritengo che ci possa essere un ecatombe se non intervenissero determinazioni del Governo e della Federazione. Spero invece che la A riparta, darebbe un segnale di ripresa”. Lo Monaco conclude con la terza divisione e tocca da vicino anche il Catania sua ex squadra. “La Serie C ha avanzato delle proposte in relazione alla chiusura del campionato. Questo comporta che il prossimo anno possa esserci una Serie C a più squadre. La Serie B deve prenderne atto, un’annata a più squadre potrebbe dipanare la faccenda. Fermo restando che poi si possano prevedere delle retrocessioni in più”. Il Catania? “Combatte da tre anni e mezzo con una situazione debitoria notevole. È stato meritorio l’atteggiamento del Catania che sta tentando di tenere in piedi qualcosa dove da altre parti sono ripartiti dai dilettanti. Ora è un momento di difficoltà innegabile. Ma basterebbe un niente per farlo ripartire. È una piazza troppo importante per mollare”. Tornare? “Non penso proprio. Ho già dato. In termini di salute, economici e massima dedizione. Per me è stato un vero miracolo averlo tenuto in piedi e fare dei campionati di livello in C. È giusto mettersi da parte”. Lo Monaco dunque abbassa la saracinesca rossazzurra per sempre.