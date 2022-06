Catania, Lo Monaco: “Con Pelligra tutti sul carro e pronti a farsi belli”

Torna a parlare del Catania, l'ex direttore generale, Pietro Lo Monaco che dice la sua dopo che il club è passato nelle mani di Ross Pelligra, imprenditore australiano che ha tutta l'intenzione di riportarlo in Serie A. "In questi ultimi anni, in troppi hanno parlato del Calcio Catania. L’unico che invece avrebbe potuto e dovuto dire qualcosa, ha preferito stare in silenzio. Adesso, posso solo augurarmi che la nuova proprietà di Ross Pelligra abbia la forza economica, la competenza, il sacro furore e la voglia di fare per portare il Catania ai massimi livelli. Questo e’ l’augurio sincero che faccio alla Catania sportiva". Lo afferma Pietro Lo Monaco in una intervista all’AdnKronos. Il dirigente calcistico con un ‘lungo’ passato nel Calcio Catania aggiunge, ribadisce ed auspica come "la nuova proprietà siculo-australiana possa avere le idee chiare a portare avanti nel miglior modo i loro progetti, tirare dritto per la propria strada con in testa l’obiettivo a prescindere dalle chiacchiere, dalle discussioni, da quanti saliranno sul carro, dal ‘tutti giudici’ e pronti a farsi belli...".